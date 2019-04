Presó provisional sense fiança per a una de les detingudes durant els aldarulls de la manifestació antifeixista

El jutjat de guàrdia ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a una dona arrestada dissabte durant els aldarulls a la protesta antifeixista de Barcelona. La dona té una causa oberta per atemptat contra l'autoritat amb instrument perillós. Quatre detinguts més que han passat a disposició judicial aquest matí han quedat en llibertat amb l'obligació de presentar-se periòdicament davant de l'autoritat judicial de la Ciutat de la Justícia. Segons les informacions del TSJC, aquest diumenge han passat a disposició judicial cinc detinguts. Dissabte, els Mossos i la Guàrdia Urbana van arrestar un total de set persones, i ja no n'hi ha cap més sota custòdia policial, de manera que la detenció dels dos altres hauria quedat sense efecte.