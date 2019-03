Sánchez fa una crida a «omplir les urnes de vots» per aturar la «involució»

El secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sán-chez, va fer una crida a «omplir les urnes de vots» el proper 28 d'abril perquè, si no, hi haurà una involució. En un acte públic a Jaén capital, acompanyat per la secretària general del PSOE a Andalusia, Susana Díaz, va demanar la confiança i el vot per a la seva formació no només dels socialistes sinó també de tots els progressistes.

L'objectiu de les properes eleccions és, segons Sánchez, frenar la dreta que ha guanyat a Andalusia i que en tan sols dos mesos ha demostrat que «la seva única proposta és la involució» perquè «tenen més testosterona que neurones». El president va remarcar que la ultradreta sempre ha existit a Espanya, però «abans votaven el PP i ara tenen en Vox el seu propi partit». El problema, segons el parer de Sán-chez, és que és Vox i els seus dirigents els que estan «modelant» els discursos del PP i de Ciutadans, i no al contrari.



«Socialistes de cor»

«Hem de demanar el vot per a tots els socialistes de cor, també de tots els progressistes, a tots aquells que durant aquests 40 anys de democràcia van votar alguna vegada al Partit Socialista i fins i tot també hem de demanar la confiança i el vot a aquells que mai han votat el PSOE i que fins i tot tampoc soc jo el seu candidat preferit», va afirmar Sánchez.

El també president del Govern va dirigir la seva intervenció a evidenciar «tot el que s'ha fet» en els nou mesos de Govern socialista i a incidir en la necessitat de guanyar les eleccions amb una majoria suficient per poder tirar endavant el seu projecte. Sánchez va apuntar que, de cara a les generals, hi haurà «moltes sigles», però les opcions es resumeixen en dues i passen per «o mirar cap al futur o mirar cap al passat i retrocedir 40 anys». És per aquest motiu que va fer una crida a la mobilització i a la participació perquè, «si no s'omplen les urnes de vots, hi haurà involució».

En la seva intervenció, Sánchez es va referir als partits de dretes com formacions que «no tenen ni sentit comú ni sentit del ridícul». «El més important és que ells segueixin parlant de neandertals, mentre nosaltres parlem del present i futur d'aquest país», va assenyalar el candidat socialista, alhora que va criticar «el cordó sanitari» que propugna el líder de Ciutadans per al PSOE, un partit que «fa 140 anys que serveix aquest país» i que ha aconseguit «posar fi a ETA» o «recuperar la universalitat de la sanitat pública a Espanya».



Crítiques a Casado

També va dirigir-se al president del PP, Pablo Casado, per recordar-li que el PSOE és un partit constitucionalista que defensa la mateixa Carta Magna que el PP, aquella que el seu article 113 parla de la moció de censura, per molt que «no li agradi aquest article» i que es refereixi a ell com «okupa» o «president il·legítim».

En aquest sentit, Sánchez va defensar la seva actuació i la del seu grup quan el juny del 2018 va tirar endavant una moció de censura «per responsabilitat» i amb la qual es va aconseguir «desallotjar» Mariano Rajoy.

D'altra banda, el president nacional del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, va fer una crida als ciutadans a «no despistar-se» a les eleccions i va reclamar un «vot responsable», «útil» i «unit» al seu partit perquè, si no, «es quedaran els que estan governant». Casado va dir que Sánchez està venent «l'economia i Espanya» a terminis i «a trossos» al costat de Quim Torra i Carles Puigdemont. Casado va defensar que quan a Espanya governa el PP, a la gent «li va bé», i va insistir que el seu partit és un «valor segur».