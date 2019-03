Set persones detingudes i cinc de ferides en la protesta antifeixista de Barcelona

Unes 300 persones van concentrar-se ahir al carrer de Tarragona de Barcelona per protestar contra l'acte que Vox havia convocat a la plaça d'Espanya. Abans de començar i mentre esperaven que altres manifestants anessin arribant, va haver-hi algun moment de tensió. Quatre vegades, assistents a l'acte de Vox, que anaven pel carrer de Tarragona en direcció a la plaça, van travessar la zona on es concentraven els manifestants antifeixistes. Guarnits amb banderes espanyoles o samarretes de la selecció, tots van rebre insults i crits. La situació no va arribar a les mans perquè, amb l'objectiu de protegir-los, els Mossos d'Esquadra van acompanyar-los per sortir de la zona.

Els manifestants antifeixistes només van fer un intent per acostar-se al cordó policial que hi havia a la confluència entre el carrer de Tarragona i la plaça d'Espanya.

Tot i les demandes dels Mossos perquè no ho fessin, els van llançar ous, pintura i pedres. Entre crits reivindicatius de «no passaran» i «Franco muerto, abono para mi huerto», els antifeixistes van muntar una barricada i van escolar-se pels carrers del barri de Sants per intentar franquejar el cordó.

A prop del mercat d'Hostafrancs i amb els carrers en obres, les tanques, les llambordes i els contenidors van servir als manifestants d'objectes per atacar la policia.