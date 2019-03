Vox fa una concentració amb molta bandera i mitja entrada de seguidors

L´acte de Vox no va reunir més de 5.000 persones

L'acte de Vox d'ahir a Barcelona va reunir unes 5.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i «més de 15.000» segons el partit ultradretà, tot i que fonts de Vox van informar a Europa Press, en acabar l'acte, que havien estat «50.000».

El partit va dir en un comunicat que superar els 15.000 participants és «un èxit malgrat el boicot de l'Ajuntament de Barcelona i les agressions perpetrades pels radicals separatistes».

Vox va afegir que la protesta antifeixista en carrers propers a l'acte pretenien impedir l'accés dels assistents i que alguns d'ells «van ser agredits per aquests radicals, set dels quals ja han estat detinguts».



Simbologia

Abascal va fer pivotar el seu parlament sobre diversos eixos: la condemna als postulats independentistes i la, segons el seu parer, inacció de l'«esquerra deslleial», la «dreteta covarda» del PP i el «veleta taronja» de Ciutadans. Abascal també va fer proclames contra els migrants en situació irregular i enardides crítiques a la Unió Europea.

Els concentrats, que portaven nombroses banderes espanyoles, algunes de les quals amb simbologia franquista, i de la Guàrdia Civil, van llançar crits com «colpistes a la presó», «Puigdemont a la presó», «Torra a la masmorra» o «Catalunya és Espanya».

Abascal va prometre que si és elegit president del Govern suspendrà novament l'autogovern català, «dissoldrà» els Mossos d'Esquadra i instarà la Fiscalia a detenir el president de la Generalitat, Quim Torra.

Abascal va afirmar que «els enemics d'Espanya seran aviat fora de les institucions democràtiques», en referència a uns partits independentistes «als quals cal expulsar de la legalitat d'una vegada per sempre», i va dir que «Catalunya no és una nació, és quelcom molt més important: és una regió d'Espanya».

El líder de Vox va afegir que «Espanya ni es discuteix, ni es dialoga, ni es negocia», sinó que «es defensa fins a les últimes conseqüències».

A més d'Abascal, van prendre la paraula, entre d'altres, el secretari general de la formació d'extrema dreta, Javier Ortega Smith, i el cap de cartell per Barcelona el 28-A, Ignacio Garriga, que ahir va ser presentat als militants.

Ortega Smith, advocat de l'acusació contra els líders independentistes en el judici del Tribunal Suprem, va assegurar que els acusats «molt aviat coneixeran les sentències condemnatòries i compliran presó molts anys».



Manifestants de fora

Alguns dels manifestants van venir de fora de Catalunya, com és el cas d'en Miguel, que va viatjar des de Pozuelo de Alarcón (Madrid) per «acompanyar els nostres germans catalans i que sentin que no estan sols».

«Som molts els que pensem que Espanya és de tots els espa-nyols i que aquesta terra és seva, però també nostra», va dir el manifestant, que va assegurar estar d'acord amb la supressió de l'autonomia de Catalunya perquè les autonomies «han portat més danys que avantatges». «El que és clar és que la situació actual no és bona», va afegir.