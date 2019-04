Boye: «No tinc cap mena de dubte que hi haurà una tercera euroordre»

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, no té "cap mena de dubte" que arribarà una tercera euroordre per intentar extradir el líder de JxCat un cop hi hagi sentència pel judici del Suprem. "No em puc imaginar que un magistrat del Suprem com el jutge Marchena no cursi una euroordre amb una sentència com la que hi haurà", diu l'advocat en una entrevista amb l'ACN en motiu de la presentació del seu llibre 'Y ahí lo dejo. Crónica d'un procés'. Boye afegeix, però, que si a Bèlgica amb la segona euroordre "ja estaven una mica farts", ara "l'estaran esperant". "Bèlgica, Escòcia, Alemanya, Suïssa, s'han gastat un dineral públic en traducció de documents per això i després els diuen que ja no interessa. No cal ser jurista per preveure com estan els ànims", avisa.

Boye preveu una sentència "dura, amb molts anys" pels encausats al Suprem i insisteix que la solució "vindrà de fora", del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg o el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

De fet, segons l'advocat de Puigdemont, la sentència del Suprem "serà més llarga del que trigarà Estrasburg" a resoldre un eventual recurs. I és que tot i que el tribunal de drets humans normalment trigui molts anys a resoldre, Boye creu que també "sap actuar" amb mesura quan es troba "amb un recurs d'aquesta rellevància".

Entre els elements que es poden portar a Estrasburg, Boye menciona la decisió de Marchena de no permetre veure vídeos en la fase testifical. Segons ell, la interpretació del president de la sala del Suprem "és pròpia del segle XIX".

Una altra via que l'advocat creu que s'ha d'explorar per aconseguir l'alliberament dels presos és la del Tribunal de Justícia. "Abans que s'hagi de dictar sentència, cal plantejar una qüestió prejudicial al TJUE, que és importantíssima, però s'ha de fer bé", diu, assenyalant a les diferències entre com Espanya i altres estats han gestionat el cas del procés.

L'advocat, de fet, considera que la sentència d'Alemanya sobre l'euroordre contra Puigdemont "s'hauria d'utilitzar molt més" en el judici del Suprem, on lamenta que no s'ha mencionat. "És una resolució ferma que diu que aquests mateixos fets, basats en les mateixes proves, no són delictes", recorda.

Boye assegura que en cas que el TEDH o el TJUE exigeixi a Espanya l'alliberament dels presos, l'Estat complirà. "A Espanya li va semblar fatal la sentència del cas d'Inés del Río i la van complir en 24 hores, i més de 50 persones van quedar en llibertat en dos dies", recorda, en referència a la sentència d'Estrasburg sobre la doctrina Parot.



Puigdemont, eurodiputat

L'advocat també diu que si Puigdemont aconsegueix escó a les europees, tindrà immunitat des de l'elecció, sense haver d'esperar a la recollida de l'acta. Segons Boye, "els que posen en dubte" aquesta possibilitat són "els mateixos que deien que Alemanya l'entregaria". "Jurídicament no conec a ningú seriós que tingui dubtes del que nosaltres estem dient", insisteix.

Boye sí que admet, però, que no es pot ser alhora eurodiputat i diputat al Parlament de Catalunya, perquè són càrrecs "incompatibles". En tot cas, diu que les decisions que es prenguin en aquesta línia no li corresponen a ell, sinó a l'estratègia política del propi Puigdemont. "A Brussel·les hi ha muntada, sobretot a Waterloo, una fàbrica de crispetes", conclou.