Casado insisteix en un 155 sense límit de temps i diu que Iceta «ha posat termini a la traïció»

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistit aquest dilluns en la seva determinació d'aplicar un 155 sense límit de temps d'aplicació a Catalunya en el seu primer Consell de Ministres. Ha assegurat que seria "un alliberament" i no "un càstig" perquè serviria per fer "una defensa de la llibertat i prosperitat dels catalans". Segons Casado, la primera aplicació del 155 per part del govern de Mariano Rajoy es va quedar curta, perquè es va activar només per convocar eleccions i sense afectar l'educació, els mitjans de comunicació i els Mossos. Casado també ha tornat a criticar les manifestacions del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, sobre la necessitat d'articular alguna via per donar resposta a la voluntat majoritària si un 65% dels catalans vol la independència. "Ha posat termini a la traïció", ha afirmat.

Malgrat la correcció del propi Iceta, Casado ha insistit que les seves paraules demostren "l'estratègia de Sánchez de vendre Espanya no només a trossos, sinó a terminis". "Ha atiat que si en 10 anys hi ha un 65% ¡independentistes a Catalunya caldrà consultar-los en referèndum", ha dit, però cal recordar que "Pedro Sánchez convoca eleccions perquè al societat espanyola descobreix que està pactant la independència de Catalunya".