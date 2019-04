Casado vol que els Mossos estiguin supeditats a les policies estatals

El líder del PP, Pablo Casado, s'ha mostrat disposat aquest dilluns a impulsar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya en solitari si aconsegueix esdevenir president del govern espanyol, encara que no compti amb el suport de cap altra formació en un inici. Segons fonts del PP, Casado ho faria com a fórmula per obrir el procés i a l'espera d'aconseguir els dos terços necessaris al Senat per impulsar la intervenció de la Generalitat. En tot cas, segons aquestes fonts, independentment del fet que es pugui aplicar o no el 155, si que es poden laminar algunes de les competències actuals de la Generalitat aplicant lleis existents que no necessitarien revisió. És el cas dels Mossos, que el mateix líder del PP ha apuntat aquest dilluns que planteja situar sota la jerarquia de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional a través de la Llei de Seguretat Ciutadana i la Llei de Defensa Nacional.

Casado també aposta pel reforçament de les delegacions del govern espanyol perquè puguin assumir competències autonòmiques quan els governs autonòmics no compleixin les seves funcions (segons el criteri del PP). Un nou model que segons el líder del PP inclouria mecanismes "d'inspecció o jerarquia" sobre activitat de les autonomies en matèria de seguretat, però també de Sanitat o Educació.

Fonts del PP han apuntat que mitjançant la via de lleis existents es podria intervenir l'acció exterior del Govern, amb el tancament del Diplocat i les ambaixades com a prioritat. També de TV3, que segons aquestes fonts es podroa tancar aplicant la Llei de televisions autonòmiques, o llei del tercer canal, així com en matèria educativa per fer del castellà la llengua vehicular.

Seria l'alternativa a la possibilitat que els populars no obtinguessin prou suports al Senat per aplicar el 155. En tot cas, Casado ha insistit aquest dilluns que la intervenció de la Generalitat seria "un alliberament" i no "un càstig" perquè serviria per fer "una defensa de la llibertat i prosperitat dels catalans".

En aquest sentit ha apuntat que la primera aplicació del 155 per part del govern de Mariano Rajoy es va quedar curta, perquè es va activar només per convocar eleccions i sense afectar l'educació, els mitjans de comunicació i els Mossos.