Corea del Nord insta Espanya a investigar l'atac a la seva ambaixada

Un representant del ministeri de Relacions Exteriors de Corea del Nord va definir l'assalt a l'ambaixada a Madrid del dia 22 de febrer com un «greu atac terrorista». També va advertir que Corea del Nord investiga si l'FBI i altres grups són responsables de l'atac. «Una intrusió il·legal d'aquesta mena és una violació greu de la sobirania de l'Estat i del Dret Internacional», va afegir. No obstant això, Corea del Nord no va culpar directament Washington de l'assalt, i va demanar a les autoritats espanyoles que l'investiguin d'una manera «responsable».

Dimecres, el grup dissident nord-coreà autoanomenat Cheollima Civil Defense (CCD) va reivindicar l'assalt a través d'un comunicat difós per Internet. No obstant això, va negar que fos un «atac» ni que hi haguessin «altres governs» implicats. En un escrit publicat a la xarxa amb el títol «Informació sobre Madrid», datat del 26 de març, CCD va assegurar que l'assalt va respondre a una situació «urgent» a l'ambaixada, a la qual van ser convidats, i va destacar que en el transcurs d'aquesta acció «ningú va ser emmordassat o colpejat» i que els funcionaris van ser tractats «amb dignitat».