Disminueix l'interès per les noves drogues i l'adulteració cau un 69%

L'interès per les noves drogues entre els usuaris que les utilitzen amb ús recreatiu ha disminuït, segons l'informe d'Energy Control corresponent al 2018. A més, en els últims dos anys, el nombre de mostres adulterades amb noves drogues ha disminuït un 69%. La coordinadora del Servei d'Anàlisi de Substàncies d'Energy Control, Mireia Ventura, ha apuntat aquest dimecres que això pot ser provocat per "l'alta predisposició" de les drogues clàssiques, com el cànnabis, que pot haver evitat l'entrada de substitutius "potencialment més perillosos". Així mateix, la cocaïna ha deixat de ser la substància més adulterada i el levamisol, l'adulterant que es detecta amb més freqüència. Ventura ha destacat com a prioritat vigilar que no apareguin noves drogues, com el Fentanyl, que estan suposant un greu problema a països com els Estats Units.

Mireia Ventura també ha subratllat el risc que suposa quan l'usuari no sap quina adulteració té la droga. En el cas de l'èxtasi, amb una dosi mitjana que porta augmentant des de l'any 2010, la persona podria estar consumint fins a 10 vegades més del que s'haurien proposat. Això, ha explicat, podria provocar-li una emergència o, fins i tot, en alguns casos, la mort.

En aquesta línia, el subdirector general de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya Joan Colom, ha apuntat que aquesta qüestió "augmenta els riscos i suposa un engany a l'usuari" que les compra sense saber que poden contenir drogues emergents, noves drogues o Noves Substàncies Psicoactives (NSP).

L'any 2018 les drogues clàssiques amb més presència de noves substàncies com adulterants han estat l'èxtasi (MDMA) i a LSD (en el 35% dels casos). Energy Control ha analitzat 2.428 mostres i s'han detectat 104 mostres amb noves drogues, identificant-se 38 substàncies diferents. Tot i això, Joan Colom, ha destacat que a Catalunya no es detecten adulterants perillosos com els opiacis sintètics (el cas del fentanyl) o cannabinoides sintètics.

Tot i la disminució de l'adulteració en comparació amb anys anteriors, la ketamina presenta el mateix nivell d'adulteració. On sí ha disminuït és en la presència d'adulterant en altres drogues. Ventura també ha destacat que les alertes durant els últims dos anys, 2017 i 2018, han disminuït "dràsticament" en detectar menys presència de substàncies potencialment tòxiques i que s'han identificat menys noves substàncies.

El 2016 se'n van detectar 95 substàncies diferents i el 2018 només se n'han detectat 38. Això, ha explicat Ventura, significa que el mercat de noves drogues està canviant, perquè les noves drogues ja existents i que presenten menys efectes secundaris "agraden més i són les que estan quedant". Això provoca, ha conclòs, que no se'n creïn de noves.

