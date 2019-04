La Grossa tindrà un sorteig per Sant Joan que premiarà amb 3 milions un únic guanyador

La Grossa estrena enguany un tercer sorteig, el de Sant Joan, que se suma al de Cap d'Any i al de Sant Jordi. El sorteig se celebrarà el 24 de juny i tindrà un premi extraordinari de 3 milions d'euros per un bitllet que haurà de coincidir en número i també en sèrie.

El nou sorteig l'ha anunciat aquest dilluns el director de la Loteria de Catalunya, Jaume Torrabadella, que ha apuntat que també es premiaran les cinc xifres i totes les terminacions del número guanyador, així com el número anterior i posterior. Pel que fa al sorteig de Sant Jordi, enguany ha canviat el format, que serà com el de Sant Joan. El premi extraordinari per Sant Jordi serà, però, de dos milions d'euros que se sortejaran el dia 27 d'abril.