La Guàrdia Urbana busca un ciclista que va atropellar greument un menor

La Guàrdia Urbana busca un ciclista que dissabte passat va atropellar i va ferir greument un menor a l'avinguda Diagonal, a l'altura del número 643. Els fets van tenir lloc a la vorera de la banda mar, just davant del Palau de Pedralbes.



Els agents han obert una investigació per identificar l'autor de l'atropellament, i per això han publicat una fotografia al seu compte de Twitter, des d'on han demanat la col·laboració de la ciutadania. A la imatge es veu el ciclista circulant prop del lloc dels fets. En concret, busquen testimonis de l'accident o persones que puguin tenir informació rellevant del que va passar.





