Manifestació multitudinària a Madrid contra la despoblació a les zones rurals

Milers de persones van manifestar-se ahir a Madrid per exigir «igualtat, vertebració, equilibri territorial i mesures contra la despoblació», en una concentració convocada per Soria ¡Ya! i Teruel Existe a la qual van unir-se més de 80 plataformes. La manifestació va reunir 50.000 persones, segons la delegació del Govern, i 100.000, segons els convocants. Al final va llegir-se un manifest en què va demanar-se un «gran pacte d'Estat» per a l'Espanya rural i contra la despoblació dels pobles, i en el qual van exigir-se «solucions eficaces» i «mesures concretes».

Les plataformes Soria ¡Ya! i Teruel Existe van reclamar que es prenguin mesures davant la despoblació de ciutats i pobles d'Espanya. A més, van explicar que l'abandonament de moltes zones d'Espanya s'ha produït per la falta d'«equilibri territorial» i per la «desigualtat d'oportunitats».

Els organitzadors van convocar aquesta multitudinària manifestació a Madrid per conscienciar que és «un problema de tots» els espanyols i no només dels afectats, ja que les zones poblades «tenen el problema de la superpoblació».

A la manifestació, que va començar a la plaça de Colón i va concloure a la plaça de Cánovas del Castillo, davant de la font de Neptú, van participar-hi cinc ministres: el d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Luis Planas; la de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio; la de Transició Ecològica, Teresa Ribera; la d'Indústria, Reyes Maroto, i la d'Economia i Empresa, Nadia Calviño. També van ser-hi el president de Ciutadans, Albert Rivera, la vicesecretària de Sectorial del PP, Isabel García Tejerina, i el secretari d'Organització de Podemos, Pablo Echenique, entre d'altres.

La participació de polítics a la manifestació va ser rebutjada per les dues organitzacions que encapçalaven la convocatòria: «Si som aquí és per culpa seva, aquí no hi fan res, això és una manifestació del poble. Si haguessin fet la seva feina abans, no seríem aquí», va afirmar la portaveu de Soria ¡Ya!, Vanesa García, que va reclamar inversions per a l'Espanya rural.

«Els ciutadans de l'Espanya despoblada estem farts que ens tinguin abandonats, sense inversions, i que ens utilitzin en els seus programes, i volem fets ja, volem que se'ns escolti», va demanar García.

Per la seva part, Tomás Guitarte, portaveu de Teruel Existe, va reivindicar la igualtat entre tots els territoris i va demanar que es «corregeixi» la manera de fer política dels últims 50 anys, que ha consistit en «desenvolupar unes parts del territori en detriment d'altres». En concret, va fer referència al repartiment d'infraestructures, inversions «reals» i una execució pressupostària «prioritària».

«Hi ha dècades d'oblit que cal esmenar ja, perquè si no els pobles se'ns moren. A Terol tenim pobles que d'aquí a 10 anys desapareixeran, és l'últim crit de qui està morint», va assegurar Guitarte, que va exigir als polítics que abordin aquest problema «de debò» i que el converteixin en una «qüestió d'Estat».

La manifestació va començar una mica més tard de les 12 del migdia des de la plaça de Colón. Amenitzada amb càntics, repics de tambor i balls regionals, els manifestants van corejar consignes a favor dels pobles d'Espanya. Els manifestants portaven banderes de les seves comunitats, com ara Aragó, la Rioja, Castella i Lleó o Castella-la Manxa.

«La despoblació és el pas previ a la desertització. Un territori sense homes i sense dones no és sostenible. Es degrada irremissiblement i hi perdem tots», va concloure el manifest, que també va alertar que «sense pobles no hi ha futur, però tampoc n'hi ha per a les ciutats ni per al medi ambient, tan deteriorat».