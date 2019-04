El nombre de bitllets de 500 euros en circulació a Espanya se situa a nivells del 2002

El nombre de bitllets de 500 euros posats en circulació va estabilitzar-se el febrer en 29 milions, un milió menys que un mes abans, i va situar-se en nivells de desembre de l'any 2002, després que se'n deixessin d'emetre.

En termes interanuals, aquesta xifra s'ha reduït a 8 milions, segons dades publicades pel Banc d'Espanya.

L'import de tots els bitllets de 500 euros va situar-se en 14.500 milions d'euros, després de la decisió adoptada pel consell de govern del Banc Central Europeu (BCE) a principi de maig del 2016 de deixar de produir bitllets de 500 euros.

De fet, el Banc d'Espanya va cessar el 27 de gener passat l'emissió de bitllets de 500 euros, si bé aquests bitllets encara són de curs legal, per la qual cosa podran seguir circulant i utilitzant-se com a mitjà de pagament i com a dipòsit de valor, és dir, per comprar i guardar. Els sectors professionals, és a dir, els bancs, les companyies de transport de fons o oficines i canvi de moneda, entre altres establiments, podran recircular els bitllets de 500 euros.

Aquests bitllets mantindran el seu valor indefinidament i podran canviar-se en els bancs centrals nacionals de la zona de l'euro en qualsevol moment.



Bitllets de 50 euros

Per la seva part, el nombre de bitllets de 50 euros en circulació va créixer el febrer, fins a situar-se en 1.033 milions, quatre milions més que un mes abans i 10 milions més que fa un any. L'import el gener dels bitllets de 50 euros va arribar als 51.650 milions d'euros.