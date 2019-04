El papa Francesc defensa que al Vaticà «cal fer-hi neteja» perquè és un Estat que no se salva dels pecats i vergonyes d'altres societats. El Papa reconeix que al Vaticà també hi ha «mercaders» com els que Jesucrist va expulsar del temple, en una entrevista que li va fer el periodista Jordi Évole i que ahir va avançar el diari La Vanguardia.