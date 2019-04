Sánchez insta l'independentisme a «tornar al terreny estatutari»

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va reclamar als líders independentistes que deixin d'«enganyar» la ciutadania catalana perquè la independència «no es produirà».

Durant la clausura de la convenció municipal del PSC a Tarragona, Sánchez els va instar a ser «valents», a admetre que han «mentit» i a tornar al terreny estatutari, al reforç de l'autogovern i a pensar en «solucions» per a la ciutadania. El cap de l'Executiu va assegurar que defensaran la llei, el diàleg i l'Estatut, i va acusar tant l'independentisme com els partits «separadors», en al·lusió a PP, Cs i Vox, de no voler dialogar en preferir viure del «conflicte» i de la «crisi».

El líder socialista va demanar votar el PSOE per apostar per una Espanya «en què hi capiguem tots», a diferència de la que planteja la dreta, en què, segons el seu parer, «només hi caben ells».

Paral·lelament, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar que, si els socialistes governen a Espanya, «no hi haurà independència i no hi haurà referèndum», però tampoc no hi haurà una «condemna» a Catalunya a no tenir «institucions d'autogovern» a través d'«un 155 permanent».

D'altra banda, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va demanar la dimissió o el cessament del primer secretari del PSC després de les seves polèmiques declaracions respecte d'un mecanisme «per canalitzar» el conflicte català. «És inacceptable que el PSOE estigui acceptant un referèndum d'independència en el qual només voti una part d'espanyols contra la resta. Jo soc català i espanyol, i qualsevol decisió del poble espanyol la prenem tots els espanyols», va assenyalar Rivera.

La vicesecretària general del PP, Andrea Levy, va lamentar que els «amics» de Sánchez segueixin «assetjant, amenaçant i insultant» els que «no pensen com ells», tal com «va passar» dissabte en els aldarulls que es van produir a Barcelona. Levy va mostrar la seva «solidaritat» amb els ferits a Barcelona i va recordar que la manifestació de grups independentistes a Madrid fa poques setmanes, on «van anar a marcar territori» i «demanar un cobrament per endavant al Govern de Sánchez», es va produir «sense aldarulls», però dissabte a Barcelona es van dedicar «a atacar, insultar i assetjar els que pensen diferent».



El 155 no és «vot útil»



La candidata número tres de JxCat al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, va assegurar que «el vot útil no pot ser per als que amenacen cada dia amb el 155», i va exigir un govern que no ignori les reivindicacions de Catalunya. La també vicepresidenta del PDeCAT i diputada al Congrés va afirmar que els catalans tenen memòria i recorden que «el PSOE va aprovar el 155 i va aplaudir que s'empresonés el Govern».

En aquest sentit, el candidat dels comuns per al 28-A, Jaume Asens, va instar Pedro Sánchez a aclarir si farà un «ús inconstitucional d'un article que tant mal ha fet» a les institucions d'autogovern de Catalunya.