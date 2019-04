Sánchez promet blindar les pensions i la sostenibilitat financera al Pacte de Toledo

Sánchez va comprometre's ahir a «blindar en la Constitució espanyola el Pacte de Toledo» i garantir la «dignitat» de les pensions i la sostenibilitat financera del sistema. «Que no es converteixi en mercaderia el que és un dret, la clau de volta de l'Estat del benestar», va remarcar Sánchez, i va acusar la dreta de proposar retallades en les pensions, privatitzacions del sistema i «jubilacions perquè els pensionistes es converteixin en gent pobra».

Sánchez va denunciar que el PP qüestiona el Pacte de Toledo i va llegir un extracte d'una entrevista de l'economista Daniel Lacalle, a la llista ara dels populars al Congrés per Madrid, segons la qual les pensions en altres països europeus s'han reduït el 40% i el debat ara no és quant es revaloren, sinó quant es retallen.

Segons la seva opinió, el 28 d'abril es decideix entre avançar o retrocedir, entre convivència o fractura, per la qual cosa va fer una crida a mobilitzar-se per posar fi a l'Espanya «enfrontada» i «insolent» i evitar que es repeteixi el que ha passat a Andalusia, on «va donar-se per fet» que guanyaria el PSOE i la gent es va quedar a casa.

Per evitar aquest risc de desmobilització, Sánchez va apel·lar al vot de qui sempre ha escollit el PSOE.