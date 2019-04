Zelenski i Poroixenko lluitaran per la presidència d'Ucraïna

L'actor Volodimir Zelenski, de 41 anys, va ser el candidat més votat a la primera volta de les eleccions presidencials ucraïneses amb el 30,4% dels vots, segons les primeres enquestes a peu d'urna. La seva única «experiència» com a governant es limita al seu paper en una sèrie de televisió, en la qual encarna un professor d'història que, de sobte, es converteix en president. Per repetir la seva gesta a la realitat haurà de vèncer a la segona volta del proper 21 d'abril l'actual president, el magnat prooccidental Petro Poroixenko, de 53 anys, que va rebre el suport del 17,8% dels ciutadans.

L'imparable ascens de Zelenski és en bona mesura fruit del rebuig dels electors ucraïnesos a les elits del país. Tot i la reforma del sector públic, institucions i polítics s'han vist esquitxats repetidament per escàndols de corrupció. Hi ha decepció cinc anys després de les mobilitzacions de Maidan. L'afartament que va portar Poroixenko al poder ha col·locat un rival davant d'ell de cara a la lluita final d'abril. «Una nova vida normal comença, sense corrupció», va assegurar l'actor després de dipositar el seu vot. «Hem d'anar endavant cap a l'adhesió a la UE i l'OTAN», va reclamar per part seva el president Poroixenko després de votar al centre de Kíev.

Els detractors de Zelenski posen en dubte la seva capacitat per governar el país i alguns el titllen de titella de l'oligarca Igor Kolomoiski, enemic de Poroixenko. L'actual president ha posat a sobre de la taula la seva experiència i patriotisme davant les interminables tensions amb la veïna Rússia, que es va annexionar el 2014 la península ucraïnesa de Crimea.