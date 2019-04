Batet confirma que el PSOE no impulsarà un referèndum a Catalunya

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, va assenyalar ahir en relació a les declaracions del líder del PSC, Miquel Iceta, sobre habilitar un mecanisme per canalitzar el conflicte català, que el «tema està absolutament tancat i la posició del PSOE és claríssima».

En declaracions als mitjans després d'intervenir en la jornada amb alcaldes «La inclusió social en les polítiques municipals», organitzada per l'ONCE, Batet va recordar que Iceta ja va corregir aquelles declaracions i va lamentar que hi hagi partits «interessats a alimentar el conflicte i allargar-lo». Batet va subratllar que el PSOE ha defensat sempre la Constitució i l'Estatut d'Autonomia,«i el nostre marc de convivència, i és el que seguirem defensant» i, per tant, «el referèndum no hi té cabuda».

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va insistir a negar cap mena de plantejament dels socialistes espanyols per poder celebrar un referèndum, en resposta a les manifestacions del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ahir va assegurar que al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, «se li va escapar» la veritat quan va dir que si el 65% dels catalans volien la independència en el futur caldria habilitar fórmules per fer-ho possible.

«Aragonès pot dir el que vulgui. Nosaltres no hem plantejat mai aquest escenari en cap cas ni hipòtesi», va dir Ábalos.