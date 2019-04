Un comissari afirma que els concentrats a la CUP el 20-S van «arremetre violentament» contra policies

El comissari en cap de la brigada d'informació de la Policia Nacional a Catalunya (018564) ha assegurat que els manifestants que es van concentrar davant de la seu de la CUP el 20-S van "arremetre violentament" contra les unitats d'intervenció que s'hi van personar. En la seva declaració com a testimoni davant del Tribunal Suprem, ha justificat la presència de la policia espanyola davant de la seu del partit, al carrer Casp, aquell dia perquè van detectar que hi havia "propaganda" del referèndum de l'1-O i que van actuar seguint les instruccions de la fiscalia. El comissari ha defensat que l'actuació va ser "escrupolosament mesurada, sense ús de la força en cap moment". Ha admès que inicialment hi va haver "una festa", amb "balls i discursos", però que quan van arribar unitats d'intervenció, els manifestants van "arremetre violentament" contra ells, que "van haver de disparar salves" perquè van ser "rodejats" i se'ls van "llençar objectes".

El comissari en cap de la brigada d'informació de la Policia Nacional a Catalunya ja va declarar al jutjat d'instrucció número 9 de Barcelona el passat 25 de febrer per aquests fets, després que l'Audiència de Barcelona acordés que es reobrís el cas i que se li prengués declaració. Ell mateix ho ha recordat a la sala quan el president del tribunal, Manuel Marchena, li ha preguntat si alguna vegada havia estat processat.