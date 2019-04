Detinguda una professora a la Xina després d'enverinar 23 nens

Una professora d'una escola de parvulari de la ciutat xinesa de Jiaozuo (al centre del país) ha estat detinguda sota la sospita d'haver enverinat premeditadament 23 alumnes d'entre 4 i 5 anys afegint nitrit de sodi al seu menjar, segons informen diversos mitjans locals.

Segons el portal de notícies Sixth Tone, un dels petits està hospitalitzat en estat greu després d'haver ingerit farinetes amb un nivell anormal de nitrit de sodi, un additiu alimentari que és tòxic i fins i tot letal si s'usa en grans quantitats.

Tot i que la policia ha especificat en un comunicat que continua amb les investigacions i ha afirmat que encara no s'han aclarit els motius de l'incident, fonts policials citades per mitjans xinesos asseguren que la professora, de cognom Wang, podria haver enverinat els nens per venjar-se d'un seus companys.

Els pares d'alguns dels nens afectats han relatat que van ser avisats per l'escola de la situació i que, en arribar allà, es van trobar els seus fills pàl·lids i vomitant o fins i tot desmaiats.

Intoxicació «relativament greu»

La informació afegeix que els nens havien patit una intoxicació "relativament greu", i que vuit d'ells -inclòs el que es troba en estat crític- continuen ingressats en un hospital local.

L'escola ha estat clausurada i la resta d'alumnes -els nens matriculats ronden els 50- han estat traslladats a altres centres de la zona.