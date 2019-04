ERC no fixa «línies vermelles» però no investirà Sánchez sense el referèndum

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va afirmar ahir que el seu partit no estableix d'entrada «línies vermelles» després de les eleccions del 28 d'abril, però que no investirà Sánchez (PSOE) si no garanteix «el referèndum d'autodeterminació i el final de la repressió» contra l'independentisme.

En la roda de premsa posterior a la reunió de la comissió permanent d'ERC, la portaveu dels republicans va advertir president del Govern actual, Pedro Sánchez, que «no pot saber si els catalans desitgen o no la independència sense posar les urnes i que se celebri un referèndum d'autodeterminació».

«Veiem els líders del PSOE donant missatges sempre en negatiu respecte a Catalunya», va lamentar la portaveu d'ERC, «perquè el problema de fons és que ni ells ni els partits de la dreta espanyola tenen un projecte vàlid per a Catalunya, que no passi per la repressió i la imposició de la unitat d'Espanya».

En aquest context, Vilalta va indicar que «Pedro Sánchez i les formacions de la dreta han de saber que no renunciarem mai al dret d'autodeterminació de Catalu-nya», i que Esquerra Republicana «seguirà defensant la república catalana com l'única manera d'aconseguir els drets del nostre poble».