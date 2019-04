EUA desplegarà més agents a la frontera per aturar els migrants

La secretària de Seguretat Nacional dels Estats Units, Kirstjen M. Nielsen, va anunciar ahir el desplegament de centenars d'agents de l'Agència de Protecció de Fronteres (CBP) per respondre al que considera una nova «emergència» migratòria a la frontera amb Mèxic.

«Tornarem a desplegar immediatament centenars d'agents de la CBP a la frontera per respondre a aquesta emergència», va dir Nielsen en un comunicat, i va afegir que hi haurà «reforços addicionals» del Departament de Seguretat Nacional, tot i que no ve especificar-ne els detalls.