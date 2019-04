La Fiscalia demana que es reobri la investigació a votants de l'1-O

La Fiscalia s'ha adherit parcialment al recurs que el Sindicat Unificat de la Policia (SUP) ha presentat a l'Audiència de Barcelona perquè es reobri la investigació contra 36 persones que l'1 d'octubre del 2017 van votar a quatre col·legis electorals de Barcelona.

El SUP considera que aquestes persones, que han denunciat l'actuació dels cossos i les forces de seguretat de l'Estat durant el referèndum, van obstaculitzar la tasca de la policia. LAdvocacia de l'Estat també s'ha adherit al recurs del sindicat, però, a diferència d'aquest estament, la Fiscalia només demana que s'investiguin nou persones, totes votants de l'escola Pau Claris de Barcelona.

El magistrat del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona va decidir arxivar la investigació recordant que el mandat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que instava els cossos policials a impedir el referèndum no contenia cap prohibició dirigida a la ciutadania.

La Fiscalia, però, considera que el SUP no demana que es persegueixi la «mera assistència» al referèndum, sinó l'«obstrucció i oposició» a la tasca policial. I, en aquest sentit, la Fiscalia considera que, efectivament, l'«actuació desplegada per algun dels ciutadans que van acudir a l'IES Pau Claris davant la intervenció policial reuneix indiciàriament els caràcters propis dels delictes de resistència i desobediència greu».

Segons el Ministeri Fiscal, de les 36 persones que el SUP demana que s'investiguin, només n'hi ha 9 de clarament identificables, i aporta proves de vídeo amb minutatges concrets en què, segons la seva versió, es veu com aquestes persones obstaculitzen la tasca policial. A més, afirma que, «a la vista de les imatges» i del «seu mateix reconeixement en seu instructora», es desprèn que aquestes persones eren «plenament conscients» del que la policia havia anat a fer al col·legi, «i van fer tot el possible per no col·laborar amb ells, i van obstaculitzar greument el compliment d'un mandat judicial».



Hamon visita Soto del Real

L'exministre del Govern de François Hollande i actual candidat a les europees del partit Génération-s, Benoît Hamon, va visitar ahir Oriol Junqueras, Raül Romeva i Jordi Cuixart a la presó de Soto del Real i en va criticar la reclusió. Considera que, com a ciutadà europeu, el seu empresonament demostra que la democràcia espa-nyola «no té bon estat de salut» i ho compara amb països com França, Hongria i Polònia, on creu que tampoc en té.