Els grups del Parlament signen un acord contra el racisme i la xenofòbia

Els grups parlamentaris van signar ahir un acord «per un debat responsable sobre la immigració i contra el racisme i la xenofòbia», en un acte que va comptar amb la presència d'una cinquantena d'entitats a l'Arts Santa Mònica de Barcelona.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar conjurar-se «per impedir l'avenç de la discriminació, el racisme i la xenofòbia». Torra va destacar el fet que l'acord abordi «una qüestió tant decisiva com la immigració, el racisme, la xenofòbia i la discriminació», pacte que considera «un compromís necessari i fonamental per la cohesió social i la convivència» i «un dels grans consensos de país» davant els quals no es poden «estalviar esforços», va dir.

L'acord estableix el compromís de difondre els beneficis de la immigració i la diversitat que comporta, adreçar el mateix discurs a tots els públics i no atribuir comportaments associats a col·lectius als individus ni a l'inrevés. També fa una crida a utilitzar dades contrastades, a la responsabilitat i la necessitat de contextualitzar els temes analitzats. Finalment, els partits es comprometen a evitar i denunciar els discursos que incitin «el pas del racisme latent als actes de racisme».

El document en qüestió posa en valor els plans d'acollida, les aules d'acollida a les escoles o les intervencions socials o urbanístiques en els barris.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, va afirmar que «cal un pas endavant» i que l'acord és «un punt de partida». El síndic de greuges, Rafael Ribó, va fer una crida a «tallar d'arrel el brot del racisme».

Salut González, de la Federació de Municipis de Catalunya, va indicar que l'acord és una manera de «donar eines a la ciutadania per desmuntar estereotips i prejudicis», i va posar en valor que el pacte «no és només de les administracions, sinó dels partits polítics». Per la seva part, Isidre Serra, de l'Associació Catalana de Municipis, va felicitar-se per la iniciativa i va destacar la importància dels municipis a l'hora d'afrontar el repte de la immigració.

«No ens farem cap favor si no analitzem els riscos» de la immigració amb «seriositat i realisme», va destacar Santi Rodríguez, del PP, i va remarcar que la convocatòria de la taula és «fruit precisament dels riscos que es posen en evidència». Natàlia Sánchez, de la CUP, va indicar que el document demana neutralitat al discurs polític, però va alertar que el racisme és institucional.

«El racisme no ha sortit ara, ja era aquí», va dir Jèssica Albiach, de Catalunya en Comú Podem, que va criticar la Llei d'estrangeria, la política migratòria de l'Estat espanyol i la segregació escolar. Per part del PSC, Miquel Iceta va dir que l'acte era «necessari», va destacar que Catalunya sempre ha estat «terra d'acollida» i va definir-la com «una de les societats més cohesionades, diverses i socials d'Europa».

Sergi Sabrià, d'ERC, va dir que la trobada era «històrica i probablement inèdita a escala mundial», perquè hi havia «forces de tots colors contra el racisme». En nom de Junts per Catalunya, Saloua Laouaji va dir que la xenofòbia «es combat amb responsabilitat, recursos i sense caure en titulars».

Finalment, Noemí de la Calle, de Ciutadans, va demanar obrir un grup de treball al Parlament per combatre el racisme i la xenofòbia i ampliar l'objecte d'estudi a altres àmbits.