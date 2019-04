L'advocada de Forn creu que algunes declaracions policials semblen «una mica teledirigides»

Judit Gené, advocada de Joaquim Forn i de Meritxell Borràs, ha opinat aquest dimarts que algunes declaracions de membres dels cossos de seguretat de l'Estat semblen "una mica teledirigides". "Hi havia la setmana de la massa, després la setmana de les mirades d'odi i la setmana dels tumults", ha ironitzat en declaracions a TV3, on ha demanat "no deixar-se endur per les percepcions subjectives de cadascú". "Ens situem en un terreny molt poc segur jurídicament", ha avisat, alhora que ha subratllat que "la violència no és la sensació de violència", sinó que s'ha d'objectivar amb fets. També ha trobat "absurd" que es considerés que els Mossos eren el braç armat de la rebel·lió i això quedés solucionat apartant el major Josep Lluís Trapero i deixant el seu número dos, Ferran López.

Al seu parer, el "muntatge" de la fiscalia "cau pel seu propi pes" quan tothom coincideix a dir que amb Ferran López al capdavant dels Mossos durant l'aplicació del 155 no hi va haver cap problema, perquè "no és creïble que simplement apartant el major tota la resta del cos passés de ser un cos pseudorebel a actuar d'acord amb el 155".

Sobre les advertències que els Mossos van fer al Govern en relació a l'1-O, Gené ha remarcat que la cúpula policial va avisar que hi hauria una gran mobilització, i també va preveure "crepuscles de violència", situacions on "la resistència passiva pogués donar un pas més enllà", però que ho van fer "per curar-se en salut", com quan hi ha grans manifestacions o partits de futbol. "Si haguessin previst una mobilització violenta no haguessin previst un binomi per a cada col·legi", ha argumentat.

L'advocada també ha aprofitat per considerar "una mica absurd i estrany" que ara fiscalia vulgui investigar votants de l'1-O de l'escola Pau Claris que justament han denunciat excessos policials.