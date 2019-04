Prenafeta afirma que no sap res d'una comissió cobrada per Pujol Ferrusola

L'exsecretari de la Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta i l'assessor fiscal de la família Pujol, Joan Anton Sànchez Carreté, van dir ahir davant del jutge desconèixer una suposada comissió de 8,5 milions de pessetes cobrada el 1991 per Jordi Pujol Ferrusola provinent del Grand Tibidabo.

Tots dos van declarar ahir com a testimonis a l'Audiència Nacional dins del cas Pujol, concretament sobre un xec que Pujol Ferrusola, fill de l'expresident català, va cobrar només cinc dies després que es fes l'operació del Grand Tibidabo, que va ser investigada per malversació.

Segons fonts presents en la seva declaració (la de Prenafeta, que va ser condemnat pel cas Pretòria de corrupció urbanística, ha estat per videoconferència des de Barcelona), tots dos han dit no saber res d'aquell moviment de diners.

El jutge José de la Mata els va citar dins la investigació que instrueix contra la família Pujol per delicte fiscal, contra la hisenda pública i blanqueig de capitals, i després de detectar indicis de delicte en l'anàlisi d'alguns moviments en un compte bancari d'Andorra vinculat a Jordi Pujol Ferrulosa, l'origen del qual no ha pogut situar l'entitat financera corresponent. Concretament es fixa en un ingrés de 8.532.409 pessetes registrat l'1 d'agost del 1991, que el jutge vincula amb la venda de la seu social del Consorci Nacional de Lísing (CNL), origen de la societat Grand Tibidabo, a la Generalitat de Catalunya uns dies abans, el 25 de juliol.

L'acte afegeix que es va detectar un xec vinculat amb aquella venda i emès el 29 de juliol per valor de 9.365.000 pessetes, que va ser cobrat per Catalana de Mitjans i Edició SA, vinculada a Sànchez Carreté. I assenyala que la diferència entre la quantitat que figurava en el xec (9.365.000 pessetes) i la que finalment va arribar al compte de Pujol Ferrusola (8.532.409) «podria haver-se correspost amb pagament de comissions d'intermediació a Catalana de Mitjans i Edició».

D'aquesta manera, el jutge connecta aquesta suposada comissió amb la venda a la Generalitat de l'empresa origen del Grand Tibidabo per 252 milions de pessetes. Precisament aquest assumpte va ser investigat per un jutjat de Barcelona i va resultar en una condemna el 2008 al financer Javier de la Rosa per la descapitalització de Grand Tibidabo i un desfalc de 70 milions d'euros. En aquesta venda es va pagar una comissió de 252 milions de pessetes a una societat instrumental vinculada a De la Roca, dels quals 210 milions van passar a una societat vinculada a Prenafeta, qui, diu el jutge, «ja ha reconegut despeses associades a corrupció política».