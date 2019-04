Compensen els fills del periodista assassinat al consolat saudita

Els quatre fills de Jamal Khashoggi han rebut cases a l'Aràbia Saudita i pensions mensuals per compensar-los per l'assassinat del seu pare, segons fonts properes a la família citades per The Washington Post. Els dos fills i les dues filles del periodista assassinat el mes d'octubre passat al consolat de Riad a Istanbul rebran grans quantitats de diners, en una negociació de «diners per sang» que podria finalitzar després del judici dels presumptes assassins, segons el rotatiu.

Segons fonts anònimes coneixedors del cas, els primers lliuraments de diners, no precisats pel diari, formarien part de l'esforç de l'Aràbia Saudita per arribar a un acord a llarg termini que té com a objectiu temperar les declaracions públiques dels fills de la víctima . Els fills del periodista assassinat han mantingut un caut silenci i han evitat les crítiques al regne saudita fins i tot quan el crim va despertar una onada internacional de condemnes també cap al príncep hereu, Mohamed bin Salman.

L'entrega d'habitatges i els pagaments mensuals superiors als 10.000 dòlars a cada fill van ser aprovats l'any passat pel rei Salman, en el que, segons va descriure un funcionari, pretenia ser un reconeixement de la greu injustícia causada.

Establert a Washington, on treballava per a The Washington Post, Khashoggi va desaparèixer el 2 d'octubre passat al consolat del seu país a Istanbul quan anava a recollir-hi uns documents per poder casar-se amb la seva promesa turca.

Inicialment, l'Aràbia Saudita va dir que Khashoggi havia sortit pel seu propi peu del consolat, però amb el pas dels dies, la pressió internacional i les proves en mans de Turquia, el regne va admetre que el periodista havia mort a les seves dependències. Encara que aquesta primera versió al·legava que Khashoggi va morir en una baralla, Riad després va reconèixer que havia estat un assassinat premeditat.