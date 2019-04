Un conductor francès es desorienta i acaba a Galícia, a més de mil quilòmetres de casa seva

La Guàrdia Civil ha auxiliat a un conductor de 79 anys amb residència a la ciutat francesa de Llemotges "amb símptomes de desorientació" a la N-120 al seu pas pel terme municipal de Monforte de Lemos (Lugo). L'home, que només s'expressava en francès, creia estar a prop de casa seva. Les localitat on el van trobar i la ciutat on resideix estan a més de 1.000 quilòmetres de distància i unes 11 hores de cotxe.

Tot i que aquest únicament s'expressava en francès, els agents van detectar que tenia dificultats d'expressió, i el van convèncer que havia de traslladar-se al Hospital Comarcal de Monforte, on els facultatius van decretar el seu ingrés hospitalari.

El vehicle en el qual circulava es va traslladar a la caserna, on va quedar custodiat fins a la recuperació del seu conductor. Seguidament es van realitzar múltiples gestions per a la localització de familiars als quals poder comunicar l'estat del ciutadà francès. Al dia següent va ser donat d'alta hospitalària amb la indicació expressa en el comunicat mèdic que no estava en condicions de conduir, de manera que els agents li van gestionar un allotjament en un hotel de la localitat.

"Atès el desig vehement de continuar viatge cap al seu domicili i la seva incapacitat per conduir, es va coordinar un servei de grua que traslladés el vehicle fins Llemotges", ha explicat la Guàrdia Civil.