EN DIRECTE | El número 2 de Trapero durant l'1-O testifica al Suprem aquest dimecres

La sessió d'aquest dimecres al Tribunal Suprem arrenca a les 10 del matí amb la declaració del que fou número 2 de Josep Lluís Trapero durant el moment dels fets, el comissari Ferran López. A més, Trapero va delegar en ell l'assistència a les reunions que convocava el coordinador del dispositiu policial, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos. A més, amb l'aplicació del 155, el govern del PP es va situar com a responsable dels Mossos en substitució de Trapero. López ja ha declarat com a testimoni en la causa oberta per aquests fets a l'Audiència Nacional. Darrera d'ell declararà el comissari Joan Carles Molinero, actualment a càrrec de la comissaria general de Mobilitat. Tots dos estan investigats a un jutjat de Cornellà de Llobregat.

Durant els dies 20 i 21 de setembre i també l'1-O, el comissari Ferran López era el responsable de la comissaria de coordinació territorial dels Mossos. Segons va explicar Trapero, ell mateix es va oferir per anar en substitució el cap dels Mossos a les reunions de coordinació convocades per Pérez de los Cobos. Ho va fer perquè, tal com va reconèixer al Suprem, tenia una "mala relació" amb el coordinador del dispositiu i va confiar en el seu número 2.

Per això, les acusacions i les defenses li podran demanar detalls sobre el que es tractava a les reunions de coordinació amb CNP i Guàrdia Civil prèvies a l'1-O.

A més, tots dos estaven a les reunions del dia 26 i 28 de setembre amb Puigdemont, Forn i Junqueras (aquest últim, només va anar a la del 28) i on va Trapero va avisar que els mossos no "acompanyarien" el procés i que complirien la llei.



Investigats a Cornellà de Llobregat



Molinero i López estan investigats al jutjat d'instrucció 3 de Cornellà, on el jutge va obrir d'ofici unes diligències d'investigació contra el major Trapero i fins a set alts comandaments més. El jutge entén que les pautes d'actuació que van dissenyar els mossos estaven "directament encaminades a no impedir la votació i sí a impedir que un agent del cos pogués intentar donar compliment a les resolucions judicials dictades".



Declaració d'una dotzena de guàrdies civils de l'1-O



Dimecres també està previst que declarin una dotzena d'agents de la Guàrdia Civil que van actuar l'1-O en centres de Sant Cebrià de Vallalta, Sant Miquel de Castellgalí, Sant Andreu de la Barca i Sant Iscle de Vallalta.