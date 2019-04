El Govern aprova un suplement de crèdit de 814 milions per pagar els funcionaris

El Govern va aprovar ahir el decret llei que va anunciar dilluns el conseller d'Economia, Pere Aragonès, per pagar les nòmines dels funcionaris, que en àmbits com el docent ha crescut els darrers dos anys, el retorn del 40% de la paga extra del 2013, entre altres despeses, i «garantir el poder adquisitiu dels treballadors públics», va explicar ahir Aragonès.

En total, el suplement de crèdit serà de 814 milions d'euros, dels quals 241 milions provindran del Fons de Facilitat Financera i la resta de part de les bestretes previstes en el model de finançament acordat amb el Govern espanyol.

El vicepresident i conseller d'Economia va acusar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, de «jugar» amb la informació de què disposa per poder influir en els pressupostos de Catalunya i les comunitats. «La ministra Montero juga a fer de Montoro», va sentenciar.

Aragonès va indicar que l'Executiu treballarà «per intentar aconseguir el màxim del que estava previst en el pressupost», que està prorrogat. «Davant d'aquesta situació, no dimitim de les nostres responsabilitats i no comencem una campanya electoral com el Govern de l'Estat quan s'ha trobat en una situació similar», va afirmar Pere Aragonès.