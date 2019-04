L'assassí de Marta del Castillo vol pagar la indemnització de 20 euros en 20 euros

Miguel Carcaño, condemnat a 21 anys i tres mesos de presó per l'assassinat de Marta del Castillo en la nit del 24 al 25 de gener de 2009 en un pis de Lleó XIII, ha començat a complir l'obligació de pagar una indemnització als familiars de la jove sevillana.

Segons han informat fonts del cas a Europa Press, Carcaño, que va confessar ser autor del crim, ha començat a complir aquesta obligació amb l'abonament de 20 euros en el compte de l'Audiència Provincial de Sevilla.

Cal recordar, que l'Audiència Provincial va condemnar, al gener de 2012, a Carcaño a indemnitzar els pares de Marta, Antonio del Castillo i Eva Casanueva, amb 140.000 euros a cada un d'ells, així com a cadascuna de les dues germanes de la víctima amb 30.000 euros "pel dany moral causat" per la mort i desaparició de la jove.

L'assassí confés de la jove, que va ser condemnat a més a la prohibició de residir a la mateixa localitat o ciutat on ho facin els pares i les dues germanes de la víctima durant 30 anys, així com de aproximar-se a menys de 500 metres i de comunicar-se per qualsevol mitjà amb ells pel mateix espai de temps, compleix la condemna d'aquests 21 anys i tres mesos de privació de llibertat a la presó d'Herrera de la Manxa, situada a la localitat de Manzanares (Ciudad Real).