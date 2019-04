Manresa estructura la 27a Fira de l'Estudiant amb itineraris formatius

Manresa obre avui les portes del Palau Firal amb la mostra anual dirigida als joves: la Fira de l'Estudiant. És un espai d'informació i orientació acadèmica i professional pensat especialment per a l'alumnat de secundària que ha de prendre decisions sobre els estudis i el seu futur laboral.

Tot i mantenir el plantejament general de les darreres edicions, enguany la fira presenta l'oferta acadèmica i professional a partir d'itineraris formatius. Aquesta és la novetat més destacada de la mostra, que s'allargarà fins dissabte. Segons el coordinador, Antoni Cornudella, «l'objectiu del nou format és facilitar l'accés a l'oferta amb una millor visualització i accés a la informació. Es tracta d'informar, assessorar, orientar, i facilitar els recursos informatius de la millor manera possible».

Hi haurà 16 itineraris: 12 àmbits de formació professional (per exemple, administració, comerç, sanitat, electricitat, hoteleria, informàtica, agrària...), 2 de batxillerat (inclòs el Batxibac), un de programes de formació i inserció i un d'arts mixt (batxillerat i cicles formatius). Cornudella explica que «a cada itinerari s'hi pot trobar l'oferta de tots els centres de la Catalunya Central que ho imparteixen. I no només hi ha la part teòrica sinó també activitats pràctiques, fetes pels mateixos alumnes, que visualitzen què es fa en cadascuna de les formacions».

El canvi de format, amb espais d'itinerari formatiu més oberts i amb activitats pràctiques, pretén facilitar la mobilitat pel recinte de la Fira de l'Estudiant, que ja és tot un referent a l'hora de conèixer l'ampli ventall de sortides educatives que hi ha al territori. A més, es caracteritza per l'orientació directa i personalitzada.

Durant quatre dies els alumnes -majoritàriament de 4t d'ESO- dels centres del Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès podran conèixer de primera mà quina és l'oferta formativa a les comarques centrals: batxillerats, cicles formatius de grau mitjà o superior, formació professional, programes de qualificació professional inicial, ensenyaments artístics, educació d'adults, formació a distància, ensenyaments d'idiomes, carreres universitàries, estudis a l'estranger i beques.

El ventall formatiu és cada vegada més ampli i això fa que la fira vagi creixent. Aquest any hi ha 36 centres educatius representants i es consolida la presència de tota l'oferta universitària al Campus Universitari de la Catalunya Central (Campus Universitari Igualada-UdL, ESDAP Catalunya-Campus Vic, UManresa-FUB, Universitat Oberta de Catalunya, UPC Manresa i UVic). I com a novetat, hi ha un espai d'emprenedoria i ocupació juvenil: «L'emprenedoria és una activitat transversal que es fa a tots els centres i que també serà present a la fira amb diferents dinàmiques. És també una manera d'orientar», diu Cornudella.

Per al coordinador Antoni Cornudella, complir 27 anys ja és tot un èxit: «Estem molt contents de les dimensions que ha adquirit la Fira de l'Estudiant. Hem fet un llarg camí i hi seguim apostant fort edició rere edició, amb els canvis i modificacions necessaris per millorar-la».



Acte inaugural

Avui, dimecres, a les 11 del matí, es farà la visita institucional a la Fira de l'Estudiant per part dels promotors de la fira: Serveis Ter-ritorials d'Educació a la Catalunya Central, Ajuntament de Manresa, Consells Comarcals del Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès i Fundació Lacetània.

També tindrà la presència de representants de les institucions organitzadores i col·laboradores, dels centres educatius, universitats i patrocinadors de la 27a Fira de l'Estudiant.