La nena violada pel seu pare a Lleida explica que es va «criar» amb els abusos

La nena que va patir violacions gairebé diàries per part del seu pare adoptiu, durant sis anys, ha explicat que aquestes van començar quan feia pocs dies que ella havia arriat a Lleida procedent de Bolívia, amb 10 anys, i que es van allargar fins als 16 anys. Durant el judici, celebrat aquest dimecres a l'Audiència de Lleida, ha declarat, protegida per una mampara, que es va "criar" amb aquests abusos, que no va saber com reaccionar perquè feia pocs dies que havia arribat, que es quedava bloquejada i que tenia por d'explicar res. Ha concretat que el seu pare legal l'obligava a fer-li fel·lacions i la violava fins al punt que quan tenia 13 anys la va deixar embarassada. La fiscalia ha rebaixat la petició de pena de 15 a 12 anys de presó en considerar que no havia quedat prou acreditat l'ús de la violència i la defensa s'hi ha conformat, tot i que l'acusat ha negat els fets.

L'acusat ha declarat que no va tocar ni violar mai la menor, tot i que sí que ha reconegut que la va dur a Tarragona a avortar quan es va quedar embarassada. Diu que creu que la seva filla l'ha denunciat per "venjança" perquè ell l'esbroncava quan no anava a l'institut i perquè no és el seu pare biològic. Aquest argument no ha convençut el fiscal, que ho ha qualificat d'"inverosímil".

La noia, que ara té 18 anys, ha explicat que quan van començar les agressions no estava preparada per explicar què havia passat, que les violacions se succeïen gairebé cada dia, quan la seva mare marxava a treballar i que cada vegada anava a més. Ha afegit que no va ser fins al gener de 2016, quan ja tenia 16 anys, quan es va sentir més forta per plantar-li cara. Des de llavors, ha explicat, el seu pare ja no la va violar més i es van distanciar. Va ser quan van tornar d'un viatge a Bolívia. Hi havien anat la víctima i l'acusat i allà, la família de la noia, segons els psicòlegs, li va fer veure que no era normal com la tractava el seu pare. La noia ha explicat que va accedir a anar amb el seu pare a Bolívia perquè enyorava la seva família, sobretot la seva àvia, i va ser la primera oportunitat que va tenir per anar a veure'ls.

No va ser fins a l'any 2018, però, quan la noia va decidir explicar a la seva mare què li havia passat i denunciar-ho els Mossos. Ho va fer, segons els psicòlegs que la van atendre, perquè el seu pare es va endur la seva germana mitjana a una granja i no volia que fos la seva "substituta". Segons els psicòlegs el relat de la víctima és creïble i la revelació s'adequa a l'abús sexual intrafamiliar. Des de llavors la noia està en tractament psicològic.

Els psicòlegs també han explicat que de l'entrevista amb la mare de menor, aquesta els explica que un cop s'havia trobat la seva filla i el seu marit (víctima i acusat) al llit però que l'home li va explicar que la nena se li havia posat al damunt i que ell l'havia frenat i que no havia tornat a passar mai més. Al judici, la mare ha declarat que en tornar del viatge a Bolívia, la seva filla li va dir que hi ha coses que no es poden perdonar, però que no sabia a què es referia. Que amb 14 anys (quan estava embarassada) la va veure vomitar en diverses ocasions però que la noia ho feia per estar més prima. També ha declarat que "no sap" si la seva filla ha presentat la denúncia per venjança i ha dit que ella no va veure res però que vol creure que la seva filla diu la veritat. Ha afegit que no s'explica els fets que la seva filla denuncia que van passar i que per ella, el seu exmarit, ha estat un pare "excel·lent".

En finalitzar el judici, el fiscal ha canviat les seves conclusions i ha qualificat els fets d'abús sexual continuat en comptes d'agressió sexual, com venia acusant inicialment. El motiu, ha explicat fiscalia, és que no ha quedat prou acreditat l'ús de la força i per assegurar la condemna més altra per abús sexual continuat, de 12 anys. La fiscalia ha mantingut la petició que se li retiri a l'acusat la custòdia tant de la filla denunciant com de les altres dues filles.

La defensa de l'acusat ha mostrat la seva conformitat amb la petició de pena de 12 anys però ha demanat que les filles de l'acusat puguin anar a visitar-lo a la presó. L'acusat, en el seu torn d'última paraula s'ha limitat a dir "estic d'acord".