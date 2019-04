Sirvent acusa l'Estat de fer la «guerra bruta» a la CUP amb un intent d'infiltració

La diputada de la CUP Maria Sirvent va atribuir ahir a «la guerra bruta» de l'Estat «contra la dissidència» independentista el presumpte intent d'infiltració policial a la cúpula de la seva formació que ahir va revelar el setmanari La Directa.

La CUP va registrar una sol·licitud de compareixença davant la Comissió d'Interior del Parlament de l'actual ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i del seu predecessor, Juan Ignacio Zoido, per aclarir un suposat «intent d'infiltració» policial dins el secretariat nacional.

En una roda de premsa al Parlament, la diputada Maria Sirvent va explicar que el suposat episodi d'intent d'infiltració va tenir lloc abans de l'1-O i que la brigada d'informació de la Policia Nacional «va oferir» al talp «un sou mensual a canvi que passés informació sobre el referèndum a la policia».

«La veritat és que no ens sorprèn, si tenim en compte la deriva repressiva de l'Estat», va dir la diputada dels anticapitalistes, que va afegir: «La CUP no retrocedirà i seguirà sent un element clau en el procés d'autodeterminació del nostre poble».