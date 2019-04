Torra veu una «gravíssima irresponsabilitat» avançar eleccions a Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha descartat convocar eleccions amb l'argument que seria una "gravíssima irresponsabilitat" en aquests moments. En el marc de la sessió de control al ple del Parlament, Torra ha defensat que el Govern està treballant amb "rigor" davant la demanda de la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, que li ha reclamat que convoqui eleccions perquè la "irresponsabilitat és no governar". "Tota l'oposició està d'acord que el Govern no governa i no té projecte de país. No som nosaltres el problema de Catalunya sinó vostès", ha afegit. Torra ha recordat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat reprovada set vegades, un "rècord històric", i li ha retret falta de valentia i fermesa en retirar el llaç groc just després que li ordenés la Junta Electoral Central.

El president català ha argumentat que no convocarà eleccions perquè el Govern té la "majoria suficient" per tirar endavant el programa de govern i ha suggerit als comuns que parlin amb altres partits de l'oposició com Cs i PP per buscar una majoria alternativa i fer president un membre de l'oposició.

El dia abans que el ple del Parlament voti, en el marc d'una moció de PSC-Units, sobre si el president de la Generalitat, Quim Torra, ha de sotmetre's a una qüestió de confiança o convocar eleccions, la presidenta dels comuns ha volgut centrar la seva intervenció de control en aquesta qüestió.

"En una situació d'excepcionalitat es necessita governar i un govern fort. El resum de la legislatura és inacció social, bandades i gesticulació. La gesticulació que no falti i Catalunya està aturada", ha conclòs per després recordar que el Govern no té els suports suficients per tirar endavant els pressupostos.

El president Torra li ha replicat que li hagués agradat veure des de l'Ajuntament de Barcelona la "mateixa fermesa" que s'ha tingut al Palau de la Generalitat amb la polèmica de les pancartes i els llaços grocs. El president ha afegit que els drets a l'autodeterminació i a la llibertat d'expressió es defensen i que no són un permís que es concedeix.

Pel que fa als pressupostos, Torra ha replicat que els comuns no han acceptat "cap de les propostes" del Govern i ha defensat que tot i així l'executiu català no renuncia a governar "per responsabilitat" i perquè té un pla de govern.

Per la seva banda, al presidenta de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, ha acusat el Govern de tenir un "forat negre" pel qual desapareixen diners que es "malgasten" amb el procés mentre continuen creixent les llistes d'espera per operacions i de dependència. "No li fa vergonya? Què els diu a les famílies catalanes? Que Espanya ens roba? Com els corruptes o com Oriol Pujol que ja està a casa seva amb la seva família perquè li han donat el tercer grau", ha afegit.

Torra ha replicat la cap de l'oposició esperant que amb la marxa d'Arrimadas al Congrés, els nous dirigents de Cs "estiguin al costat dels acords de país" i no segueixin amb la línia del discurs d'Arrimadas que ha qualificat de "política de trencament i de discòrdia".