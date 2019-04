La UE concedirà una segona pròrroga del Brexit si Westminster aprova l'acord de sortida abans del 12 d'abril

La Unió Europea concedirà una segona pròrroga del Brexit si el parlament britànic aprova l'acord de sortida abans del 12 d'abril, segons ha anunciat el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. Després que dimarts la primera ministra britànica Theresa May anunciés que demanaria un segon ajornament de la sortida del Regne Unit de la UE, Juncker ha assegurat en un discurs aquest dimecres al Parlament Europeu que el bloc europeu estarà disposat a "acceptar una pròrroga fins al 22 de maig" si "una majoria viable" a Westminister dona el vistiplau a l'acord. En aquest sentit, Juncker ha reiterat l'oferta de Brussel·les per fer canvis a la declaració política que acompanya l'Acord de Retirada si això facilita un consens a Londres.

A més d'anunciar la petició d'un segon ajornament, May també va oferir dimarts al líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, treballar junts per pactar un acord sobre el Brexit i superar l'actual "impàs".



Primera pròrroga

La primera data per a la sortida del Regne Unit estava fixada per al 29 de març però la setmana abans, davant la negativa de la Cambra dels Comuns a ratificar l'acord pactat per May, la líder tory va demanar un ajornament curt que li permetés intentar un altre cop aconseguir una majoria favorable. Els 27 van concedir a May una pròrroga fins al 22 de maig si els diputats britànics aprovaven l'acord abans del 29 de març, però en cas contrari, l'ajornament seria només fins al 12 d'abril.

El parlament britànic no va donar el seu vistiplau abans del 29 de març i, per tant, la data actual prevista per la sortida dels britànics és el 12 d'abril.



Brexit dur

Tot i la predisposició a fer una segona pròrroga, Juncker ha afirmat que l'escenari d'un Brexit sense acord el 12 d'abril "cada cop és més probable". Així, ha assegurat que "la UE està preparada per fer front" a aquest trencament abrupte amb els britànics.