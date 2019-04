VÍDEO | La picabaralla d'Arrimadas i Costa al Parlament

El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, i la líder de Cs, Inés Arrimadas, s'han enganxat durant el ple quan la diputada ha retret al president, Quim Torra, els seus textos "xenòfobs" d'abans d'arribar a la Generalitat, amb els que ja van fer batalla política quan va assumir el càrrec de cap de l'executiu. Costa, que exercia de president per l'absència de Roger Torrent, li ha demanat que mantingués "un capteniment de respecte" i això ha provocat la protesta d'Arrimadas i del vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra (Cs), que ha estat cridat a l'ordre per Costa. El portaveu taronja, Carlos Carrizosa, ho ha considerat "censura" i Torrent, que ja havia tornat, ha dit que revisaran com s'aplica l'acord per garantir la cordialitat i el respecte entre diputats.

Arrimadas ha valorat en nom de Cs els canvis al Govern amb les incorporacions de les noves conselleres Meritxell Budó i Mariàngela Vilallonga i ha retret a Torra que felicités l'anterior titular de Cultura, Laura Borràs, per presentar-se a les eleccions espanyoles per JxCat però no a ella, que ho farà per Cs: "Suposo que només està a l'abast de qui vostè considera que té tot l'ADN correcte", ha dit, i ha acusat Torra de considerar que els membres del seu grup són "bèsties amb forma humana". Davant de la interrupció de Costa, ha puntualitzat que no estava qualificant Torra sinó que "és Torra que ens ho ha dit a nosaltres".

Els portaveus dels comuns, el PSC-Units i el PP han criticat la decisió del vicepresident del Parlament i han considerat que no s'havia vulnerat l'acord al qual s'havia arribat per garantir la cordialitat entre els diputats. Susanna Segovia (CatECP) ha assegurat que "no s'estava incomplint", opinió que ha compartit el socialista Ferran Pedret. El popular Santi Rodríguez ha anat un pas més enllà i ha afirmat que Costa no ha regulat "amb imparcialitat el debat", la qual cosa suposa vulnerar el reglament.