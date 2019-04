La Xina afegirà tots els derivats del fentanil a una llista de «drogues controlades»

La Xina afegirà tots els derivats del fentanil, un opiaci sintètic que és molt més potent que l'heroïna i que mata milers de nord-americans cada any, a una llista de «drogues controlades», va anunciar ahir el Govern xinès. Pequín ho fa per complir les exigències dels EUA, tot i que va acusar la cultura nord-americana de la «llibertat i la individualitat» de l'abús d'aquesta droga. El president dels EUA, Donald Trump, havia criticat la Xina per permetre que el fentanil fos enviat fàcilment des de la Xina als Estats Units, que pateix una epidèmia de morts relacionades amb els opioides. El medicament es barreja amb altres drogues, com ara l'heroïna o la cocaïna, perquè és més barat i és molt potent, fet que permet augmentar els beneficis als narcotraficants. Les autoritats sanitàries consideren que aquesta barreja potencia entre deu i cent vegades el poder de la droga i provoca, en conseqüència, una gran quantitat de morts per sobredosi cada any.

En l'última trobada entre els presidents dels dos països, Xi Jinping va comprometre's a posar la droga a la llista. «Si la Xina persegueix aquesta droga horrible i aplica la pena de mort als distribuïdors i revenedors, els resultats seran sensacionals», va dir Donald Trump.