Els advocats bagencs de l'1-O afirmen que la declaració del tinent està plena de «falsetats»

David Casellas, del Grup d'Advocats Voluntaris de l'1-O del Bages, va assegurar ahir que la declaració al Suprem del tinent de la Guàrdia Civil estava plena de «falsedats». Segons Casellas, «no és cert que unes 100 persones obstaculitzessin la porta d'accés al pati de l'escola i amb això impedissin els agents de la Guàrdia Civil a poder passar. En realitat, en el lloc on es trobaven aquestes persones assegudes a terra hi havia dues portes d'accés al pati, una d'elles completament lliure d'obstacles.

Tot i que estava tancada, només calia forçar el pany per obrir-la». Segons el representant dels advocats bagencs, «quan el tinent va arribar a l'escola es va adonar de l'existència d'aquesta porta lliure d'obstacles, i l'ordre que va donar als seus guàrdies va ser agafar un ariet per tirar a terra aquesta porta i apartar la gent que es trobava situada davant de l'altra. Per tant, l'ús de la força contra les persones era absolutament innecessari».

Tampoc seria cert, segons Casellas, que «l'ús de la força a Castellgalí fos «exquisit» pel fet que només fessin servir les mans. També van fer servir els escuts, amb els que colpejaven les extremitats de les persones que es trobaven assegudes a terra, i van causar fins a 14 ferits per aquestes accions contundents». Casellas explica que els votants «només van reaccionar amb crits i indignació quan van veure que els agents utilitzaven innecessàriament la força contra ells».

Quant a la declaració sobre l'operatiu a Fonollosa, Casellas assegura que el tinent va obviar ahir que les forces de seguretat ja sabien, abans que arribés l'operatiu policial, que les urnes eren fora del local. Per la qual cosa, «mentre es desenvolupava l'acció de força membres que formaven part de l'operatiu ja sabien que no trobarien l'urna dins l'ajuntament».