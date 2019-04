Un agent reconeix ser l'autor de la frase «Fotia la porra com si no hi hagués un demà» i que va dir «fills de puta» als votants

Un guàrdia civil responsable del dispositiu que va actuar l'1-O a Sant Martí Sesgueioles ha emmarcat en una "conversa privada" i en un moment "d'alliberament de tensió i estrès" el que va dir poc després de l'actuació quan ja estava al vehicle policial. Es tracta de l'agent que va fer afirmacions com "fotia la porra cap endins com si no hi hagués un demà" o "com empenyien els fills de puta". A preguntes de l'advocat Andreu van den Eynde, ha reconegut en la seva declaració com a testimoni al Tribunal Suprem haver dit aquestes frases. "No ho puc negar", ha admès, però ha remarcat que ho va dir "10 minuts després d'acabar la intervenció". El cap del dispositiu ha assenyalat que no li consta que hi hagués "cap lesió" i que la intervenció que van fer és "difícil de criticar".

En una gravació que va fer ell mateix i que està aportada a la causa, se'l sent afirmant: "Des de darrere fotia la porra cap endins com si no hi hagués un demà, i no hi havia collons. I empenyien i empenyien. Si un no se n'ha anat amb la costella trencada poc li n'ha faltat". També va dir: "Com empenyien els fills de puta".

Durant la seva declaració com a testimoni, ha admès a l'advocat Andreu van den Eynde haver estat l'autor d'aquestes frases, però ha recordat que ja estaven al vehicle policial, 10 minuts després de la intervenció. El vídeo inclòs a la causa i que va avançar l'ACN recull l'operació a Sant Martí Sesgueioles i la posterior conversa entre els guàrdies civils, sense imatge, dins del vehicle, que és el moment quan l'agent fa aquestes afirmacions.

El cap del dispositiu en aquest municipi ha justificat que "estava en un moment d'alliberament de tensió, d'estrès". "Em va sortir això com em podria haver sortit una altra cosa", ha dit, "és una conversa privada, no sé quin valor té". "Després del que acabàvem de suportar, cadascú allibera les tensions com pot", ha reblat.