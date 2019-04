Ajornen l'encarament entre De los Cobos i López

? El tribunal va acordar ajornar ahir l'encarament entre el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos i el comissari dels Mossos d'Esquadra Ferran López, que al final de la sessió d'ahir al matí va sol·licitar la defensa de l'exconseller Joaquim Forn, fins que s'hagi avançat en la prova testifical. El president del tribunal, Manuel Marchena, va explicar que és «prematur» prendre ara una decisió perquè aquesta diligència, que és de caràcter excepcional, només ha d'adoptar-se si es considera determinant per a un fet essencial per al procediment. D'aquesta manera, després que es prengui declaració a més testimonis, els magistrats decidiran si la contradicció evidenciada per l'advocat de Forn queda resolta o no.