El Congrés aprova el Reial Decret de mesures urgents de protecció social

La Diputació Permanent del Congrés va convalidar ahir el Reial Decret de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en el mercat de treball, que inclou el subsidi per a majors de 52 anys.

El Reial Decret va ser aprovat amb 34 vots a favor, 25 en contra i 6 abstencions. Concretament, va tenir el suport del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNB, UPN, Compromís i EH-Bildu. El PP va votar-hi en contra i Cs va abstenir-se. D'altra banda, va denegar-se'n la tramitació com a Projecte de Llei per procediment d'urgència.

Al matí, durant el debat de convalidació del decret a la Diputació Permanent, Magdalena Valerio, del PSOE, va afirmar que són mesures «necessàries i urgents» i que restableixen els drets socials suprimits. Per això, va demanar-ne als grups la convalidació immediata.

Sobre el subsidi per a majors de 52 anys, la ministra de Treball va insistir que la tramitació d'aquesta ajuda no està suspesa. A més, va recordar que afectarà 380.000 persones i que dotarà d'un mínim de capacitat adquisitiva un nombre més gran de persones.

El diputat del Grup Parlamentari Popular Carlos Rojas creu que les mesures incloses en el decret són «una quimera» i que estan «només a l'abast de qui va ser president per una moció de censura i deixarà de ser-ho a les urnes». Rojas també va criticar que hi hagi «milers de sol·licituds de subsidi per a majors de 52 anys paralitzades».

«La mala vella política ha inundat de demagògia nou mesos per oblidar», va apuntar Rojas, i va afirmar que el president del Govern, Pedro Sánchez, «fa creure que és social el que és només propaganda electoral».

«Entenc que el Govern tingui molta pressa electoral, però no costava gens haver intentat negociar aquesta norma», va apuntar el diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans Francisco de la Tor-re, que també va criticar que l'estimació del cost del subsidi per a majors de 52 anys sigui de 1.340 milions, segons la memòria econòmica del decret, i de 700 milions, segons la portaveu del PSOE.

La diputada del Grup Parlamentari d'Unidos Podemos, Yolanda Díaz, tot i que va anunciar que hi votaria a favor, va assegurar que és un decret «absolutament minvant», un «succedani de mala qualitat» que deixa intactes les normes laborals que «han destrossat el mercat laboral».

«Han tingut temps de sobres per derogar les reformes laboral i de pensions, no volien fer-ho, perquè altres interessos s'han imposat a la seva voluntat», va apuntar, va afirmar que «el PSOE deroga lleis quan fa mítings i està en campanya», i va remarcar que «quan el PSOE governa, la CEOE s'imposa».

Carles Campuzano, pel PDeCAT, va lamentar que s'hagi perdut l'oportunitat de revertir alguns dels punts més nocius de la reforma laboral i va criticar l'«absència de coratge d'alguns grups polítics».

Finalment, la diputada del Grup Parlamentari Socialista Mercè Perea va assegurar que el decret beneficia moltes persones i dona resposta a un col·lectiu que necessitava mesures urgents. Perea va demanar-ne la convalidació perquè afecta més de 2,5 milions de persones i va assegurar que el seu partit «lluita contra la desigualtat».