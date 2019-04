Els policies que van negociar amb un dissident chavista li van dir que era millor que Podem no arribés al govern

L'inspector José Ángel Fuentes Gago va assegurar al dissident chavista amb qui negociava informació sobre Podem que era millor que el partit de Pablo Iglesias no arribés al govern espanyol, tal i com recull un àudio de la conversa publicat pel mitjà 'El Confidencial'.

"Espanya és un estat de dret encara, i encara que arribin els de Podem, que no passarà, però encara que arribin els de Podemos... És que s'ho hauran de menjar. I si ens ajuden perquè no arribin els de Podem millor per a tots", apunta Fuentes Gago, que assegura que també podrien recórrer a la DEA, l'FBI i als russos per obtenir més dades sobre el finançament del partit d'Iglesias. Els russos, diu, "també els en deuen alguna". "És que lo bo que té Espanya és que és un país que està a cavall entre els dos mons", afegeix.

L'inspector insisteix a Rafael Isea, exministre de Finances d'Hugo Chávez, que necessiten el seu testimoni per poder "introduir el cas en el tracte jurídic, en l'ordenament jurídic espanyol". "Si aquestes persones vostè té coneixement que van cobrar per informes buits i que cobraven unes quantitats que són elevades... Perquè després el comissari que dirigeix la Brigada de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció ja buscarà la forma parlant amb qui hagi de parlar", explica el policia.