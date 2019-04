La Fiscalia investiga si Ortega Smith va cometre delicte d'odi contra els musulmans

La Fiscalia de València va obrir ahir diligències d'investigació per un possible delicte d'odi arran de la denúncia interposada per Musulmans contra la Islamofòbia contra el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, per unes declaracions en les quals, segons aquesta associació, «fomentava la creació d'una atmosfera de temor i rebuig cap a les comunitats musulmanes», segons van confirmar a Europa Press fonts del ministeri públic.

El col·lectiu va posar en coneixement de la Fiscalia les paraules pronunciades per Ortega Smith en un vídeo publicat al canal de YouTube de Vox que reprodueix un míting polític que va tenir lloc en el mes de setembre al Casino d'Agricultura de València, i en el qual Ortega Smith afirma: «El nostre enemic comú, l'enemic d'Europa, l'enemic de la llibertat, l'enemic del progrés, l'enemic de la democràcia, l'enemic de la família, l'enemic de la vida, l'enemic del futur es diu la invasió, es diu la invasió islamista».