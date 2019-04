Investiguen el director d'un setmanari per imprimir actes de l'1-O

La jutgessa que indaga els preparatius de l'1-O investiga ara el director del setmanari comarcal El Vallenc, Francesc Fàbregas, i responsables de l'empresa que l'imprimeix per confeccionar, presumptament per encàrrec del Govern, les actes de votants del referèndum. La titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona accepta la inhibició d'un jutge de Tarragona que va iniciar les diligències i acorda unir a la causa pels preparatius de l'1-O la investigació per la suposada confecció de les actes de votants del referèndum a la rotativa de Constantí que imprimeix El Vallenc. Els prop de 7.000 exemplars d'aquestes actes, destinades a incloure les llistes numerades de votants de l'1-O i que portaven la inscripció «Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya 2017», van ser intervingudes per la Guàrdia Civil dies abans de la votació, a la nau industrial de Bigues i Riells.