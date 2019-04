L'ONU alerta que el risc d'una guerra nuclear és el més alt «en generacions»

La secretària general adjunta de l'ONU responsable d'Assumptes de Desarmament, Izumi Nakamitsu, va advertir ahir que l'amenaça d'usar armes nuclears és «la més alta que hi ha hagut en generacions».

Nakamitsu va remarcar que l'ús d'armes nuclears, ja sigui de manera intencional, per accident o error de càlcul, és una de les grans amenaces per a la seguretat i la pau internacional, i va subratllar que «les possibles conseqüències d'una guerra nuclear serien globals i afectarien tots els Estats».

L'encarregada d'Assumptes de Desarmament va descriure el desarmament i la no proliferació, els dos pilars del Tractat de No Proliferació (TNP) que va entrar en vigor el 1970, com «dues cares de la mateixa moneda», i va afirmar que «el retrocés en l'un provocarà com a resultat el retrocés de l'altre».

Per la seva part, el director general de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA), Yukiya Amano, va recordar al Consell de Seguretat que el seu organisme cal que jugui un rol clau en la implementació del TNP i en la creació d'un ambient «propici per a la cooperació nuclear».

Amano va afirmar que el programa nuclear de Corea del Nord s'ha expandit de manera significativa durant l'última dècada, encara que des de fa poc no se n'ha portat a terme cap. Pel que fa a l'Iran, Amano va remarcar que compleix els seus compromisos establerts sota el Pla Integral d'Acció Conjunt.

La propera Conferència de Revisió del 2020 serà un «moment decisiu», segons Nakamitsu, que va indicar que la reunió pot, o bé ressaltar les divisions entre els estats i plantejar preguntes sobre la seva disposició a buscar la seguretat col·lectiva, o ser «una oportunitat d'or» per obtenir uns beneficis pràctics que assegurin la continuïtat del Tractat.