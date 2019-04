Marchena a Pina: «no s'ha comportat com un advocat seriós»

Els vídeos que el tribunal no deixa reproduir durant els interrogatoris als testimonis han estat protagonistes de diverses enganxades entre el president de la sala, Manuel Marchena, i alguns dels lletrats. Ha passat mentre el lletrat Jordi Pina interrogava un testimoni que assegurava que no van tirar ningú a terra a la intervenció que van a Vilalba Sasserra (Vallès Oriental). "Pot ser van caure davant la nostra presència, però no vam tirar ningú a terra", ha explicat l'agent U93494I. Pina li ha insistit i li ha dit que estava veient les imatges. Això ha provocat la interrupció de Marchena. "El que podem fer és que testifiqui vostè en lloc del testimoni, això no és seriós", li ha retret el president. Tampoc ha deixat interrogar a Andreu van den Eynde, que volia insistir en demanar "l'exhibició molt concreta d'un arxiu". El lletrat de Junqueras i Romeva ha formulat protesta.

L'interrogatori d'aquest agent de la Guàrdia Civil ha provocat diverses enganxades entre el president del tribunal i algunes defenses. La primera, amb el lletrat de Sànchez, Rull i Turull, Jordi Pina, que intentava contradir el testimoni mentre assegurava que no s'havia tirat ningú a terra. "Cap dels meus components colpeja cap ciutadà que estigués en actitud pacífica", ha dit el testimoni. Marchena li ha retret que, tot i que normalment "es comporta com un advocat seriós" considerava que no ho estava fent. I no li ha deixat donar explicacions a Pina perquè, segons Marchena, "encara agreujarà la seva actitud".

També li ha cridat l'atenció més endavant quan Pina interrompia les explicacions del testimoni sobre l'ús de la porra, al·legant que ja coneixia el protocol perquè durant molts anys havia defensat cossos policials. "Deixi al testimoni acabar i després parla de la seva experiència", li ha dit Marchena irònicament.

Al final de la declaració del mateix testimoni, l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu van den Eynde, ha pres la paraula per demanar l'exhibició "molt concreta d'un arxiu", però Marchena l'ha tallat. "No és el moment, estem a l'interrogatori, si us plau no entri en debat amb mi", li ha respost. El president del tribunal ha acomiadat el testimoni, moment en què Van den Eynde ha tornat a demanar la paraula, però Marchena no li ha donat. L'advocat ha emès una protesta.

En canvi, en els interrogatoris per part de la defensa de Cuixart -que aquest dijous a la tarda ha fet Benet Salellas- s'ha fet constar al final de tot la voluntat d'exhibir uns documents i ha indicat al tribunal la ruta on trobar-los. Una estratègia que no ha provocat les queixes de Marchena.

Durant tota la fase testifical, el tribunal ha decidit no exhibir cap vídeo aportat ni per defenses ni per acusacions i ha afirmat que es veuran tots durant la fase documental.