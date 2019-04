«Molta química» a la reunió Sánchez-Obama

Els joves i els desafiaments als quals les noves generacions s'enfronten en el món actual han estat els eixos de la conversa que van mantenir ahir a la tarda a Sevilla el president del Govern, Pedro Sánchez, i l'expresident nord-americà Barack Obama.



Fonts del Govern han explicat que també s'ha parlat en aquesta trobada, que ha durat prop de mitja hora, de la lluita contra el canvi climàtic, i hi ha hagut temps per intercanviar impressions sobre la igualtat de gènere i els passos per aconseguir-la.



Sánchez i Obama han mantingut aquesta breu trobada al Palau de Congressos de Sevilla, que acull la Cimera Mundial de Turisme en què han intervingut els dos dirigents.





Los progresistas sabemos que para hacer frente a desafíos globales, como el #CambioClimático, se necesitan herramientas multilaterales. Hoy he compartido con @BarackObama un interesante intercambio de ideas sobre la lucha contra el calentamiento global. pic.twitter.com/CTKVO5yf8X — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 3 de abril de 2019

asseguren que des que es van reunir per primera vegada el juliol de l'any passat,van mostrar tenir "molta química i sintonia", que també es va plasmar en la trobada d'ahir a la tarda.Han explicat que la tasca filantròpicaestà centrada en aquest moment en els joves i per això s'ha interessat per les polítiques d'habitatge i ocupació impulsades pel Govern socialista i adreçades a aquest col·lectiu.La Fundació del president nord-americà es dedica a promoure el lideratge juvenil, com ha explicat el mateixen la seva conferència en aquesta cimera, en explicar que concedeixen beques a mig miler de joves de tot el món per formar-se en Estats Units.No s'han oblidat del canvi climàtic. Arecalquen quecomparteixen la urgència amb què cal prendre mesures per pal·liar els efectes de l'escalfament global."Els progressistes sabem que per fer front a desafiaments globals, com el canvi climàtic, es necessiten eines multilaterals. Avui he compartit ambun interessant intercanvi d'idees sobre la lluita contra l'escalfament global", ha assenyalat el president en el seu compte oficial de Twitter.