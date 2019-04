Puigdemont, Comín i Ponsatí demanen una llista unitària a les eleccions europees

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí aposten per una llista unitària independentista a les eleccions europees del 26 de maig "que pugui guanyar amb claredat les eleccions i enviar un missatge inequívoc a Europa i al món".

"Una candidatura que posi el dret d'autodeterminació dels pobles al centre de l'agenda política europea i faci créixer la solidaritat internacional que l'exercici d'aquest dret necessita", defensen en un article conjunt que publiquen aquest dijous VilaWeb, El Punt Avui i ElDiario.es sota el títol 'Anem junts al Parlament Europeu'. JxCat ha insistit en els darrers mesos en una llista conjunta però ERC ho ha descartat tot i que ara l'exconseller dels republicans Toni Comín es sumi a la demanda de Puigdemont.

En l'article, Puigdemont, Comín i Ponsatí, tots tres, segons ells, a "l'exili", creuen que els catalans s'han fet més visibles en els darrers temps i que s'han guanyat "el dret a ser reconeguts". "Som una realitat política de fet. S'ha trencat el pacte de silenci que hi havia a Europa envers el conflicte entre Catalunya i Espanya. Van sorgint iniciatives inimaginables fa tot just un parell d'anys, vinculades a la necessitat de defensar principis fonamentals contra vulneracions flagrants per un estat membre de la Unió", argumenten.

En aquest context en què consideren que la internacionalització del conflicte entre Catalunya i Espanya és un "fet incontrovertible" diuen que és el "millor moment" perquè "la Catalunya que vol la seva llibertat nacional irrompi al Parlament Europeu".

Per a tots tres, difícilment s'afrontaran els "envits" que hi ha davant si no es respon a la unitat de la gent amb la màxima untat política tot i admetre les dificultats per fer-la realitat. Per aconseguir aquesta fórmula, aposten per la "generositat" i asseguren que "no hi sobra ningú". "Ens hi juguem el futur com a república, com a nació de llibertats, com a nació europea", conclouen.