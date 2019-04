Set homes i una dona, nous comissaris dels Mossos

El director general de la Policia ha triat vuit intendents dels Mossos d'Esquadra - set homes i una dona - perquè completin el curs per ocupar les vuit noves places de comissari a la policia catalana, entre ells els actuals caps de les àrees d'Informació, de Mediació i d'Afers Interns.

Segons que ha informat avui la policia catalana en un comunicat, dels 33 intendents que van presentar candidatura per ocupar les vuit noves places de comissari, el tribunal avaluador ha triat set homes i una dona, que ara hauran de superar el curs de comissari abans de ser ascendits.

Entre els vuit escollits hi ha l'intendent Eduard Sallent, de 47 anys, que actualment és cap de la Comissaria General d'Informació, en substitució del comissari Manel Castellví, que recentment ha passat a segona activitat.

Al costat de Sallent, també promocionaran al rang de comissari Josep Codina, de 53 anys, que és l'actual cap de la comissaria general de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació, així com l'intendent Jaume García, de 61 anys, actual cap de la Divisió d'Assumptes Interns (DAI).

L'única dona seleccionada és la intendent Marta Fernández, de 49 anys, que exerceix de subcap de la Divisió d'Investigació Criminal, i que es convertirà en la tercera comissària del cos dels Mossos, al costat de Cristina Manresa, cap de la regió policial Metropolitana Nord de Barcelona, i Alicia Moriana, subcap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat.

Precisament, el número 2 de la comissaria de Manresa a la regió policial Metropolitana nord de Barcelona, Xavier Creus, de 60 anys d'edat, també ha estat escollit per dur a terme el curs d'adequació per cobrir les places de categoria de comissari.

Entre els escollits per cobrir les vuit places de comissari hi ha també l'intendent Josep Maria Estela, de 49 anys i actual cap de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre; l'intendent Jordi Ferret, de 57 anys, actual subcap de la Divisió d'Avaluació i Serveis, i Josep Lluís Rossell, de 56 anys, actual adjunt a la Prefectura.

Aquests vuit intendents dels Mossos han anat escollits per ascendir a comissari per la direcció general de la policia, partint dels informes elaborats per l'òrgan assessor i responsable del sistema d'avaluació, entre els 33 aspirants, tots de la policia catalana, menys un, procedent de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

El tribunal avaluador l'integren membres de la Prefectura dels Mossos, de la Subdirecció General de Recursos Humans i de l'Escola de Policia de Catalunya.